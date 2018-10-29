Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Облачная погода без осадков и температура чуть выше нулевой отметки ожидается в Москве в понедельник, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, в столице преимущественно без осадков, на юге и западе области не исключены местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В дневные часы максимальная температура в столице — от нуля до 2 градусов тепла, в Подмосковье — от минус 1 до плюс 4 градусов", — рассказала собеседница агентства.

По информации синоптиков, в понедельник в столице будет дуть северо-восточный ветер, он окрепнет до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и к вечеру повысится до 762 миллиметров ртутного столба.