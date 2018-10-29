МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. История ВЛКСМ стала судьбоносной вехой в истории России, одной из значимых традиций которых стали такие масштабные стройки СССР, как БАМ, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В понедельник отмечается 100-летний юбилей со дня создания ВЛКСМ.

"История этого движения – судьбоносная веха в летописи нашего Отечества, ведь рождение комсомола выпало на тяжелые годы войны, разрухи, голода, детской беспризорности, неграмотности, экономической отсталости. В сложных условиях миллионы юношей и девушек, полных энергии, жажды новых знаний и открытий, проходили школу гражданского становления", — цитирует спикера пресс-служба Совфеда.

Как подчеркнула Матвиенко, молодёжь в советское время активно участвовала в освоении целинных земель, возведении городов и предприятий, "неизменно находясь в авангарде любых начинаний". "Комсомольские стройки – одна из значимых традиций движения. Создание таких монументальных объектов, как Саяно-Шушенская ГЭС, Волжский автомобильный завод и знаменитая Байкало-Амурская магистраль – беспримерный подвиг комсомольцев", — отметила она.

По словам спикера Совфеда, верхняя палата уделяет особое внимание совершенствованию законодательства в сфере молодежной политики, поддержке института молодежного парламентаризма и развитию патриотического воспитания. "Важно, чтобы каждый молодой россиянин чувствовал сопричастность к судьбе своей страны. В этом смысле сила преемственности поколений и опыт ВЛКСМ бесценны для России, устремленной в будущее", — считает Матвиенко.