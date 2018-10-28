Васильев оценил внешний вид журналистки, критиковавшей "Модный приговор"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Историк моды Александр Васильев, один из ведущих программы "Модный приговор" на Первом канале, считает, что обвинения в адрес передачи со стороны финской журналистки, заявившей, что шоу унижает женщин, говорит о популярности программы не только в России, но и за рубежом, но на проблемы красоты и моды в разных странах смотрят с разных сторон.Yle Черстин Крунвалль высказала мнение, что российская программа "Модный приговор" унижает достоинство женщин, так как ее суть сводится к критике внешнего вида участниц, которые вынуждены оправдываться.
"Если финская журналистка смотрела нашу передачу и рассуждает о ней, это говорит о популярности программы не только в России, но и за рубежом. Мы же не смотрим финские шоу, мы не можем это обсудить, мы не понимаем языка", — рассказал РИА Новости Васильев.
Он отметил, что, судя по фотографиям журналистки, которые появились в сети, — "это мужской тип эмансипированной женщины-интеллектуалки".
Он подчеркнул, что российские дамы хотят быть подтянутыми, молодыми, модными и элегантными.
"Количество пластических операций у нас больше, чем в Финляндии, и количество окрашенных женщин, не с седыми волосами — тоже, мы смотрим на одну и ту же проблему с разных сторон. Взгляд на женщин в нашей программе отражает взгляд россиянок в целом", — добавил Васильев.
По словам Васильева, Финляндию нельзя назвать "страной повышенного интереса к моде, и мнение журналистки — ее сугубо личное".