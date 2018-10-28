ОП продлит второй этап конкурса "Великие имена России" до 30 октября

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Второй этап конкурса "Великие имена России" по присвоению аэропортам страны имен выдающихся соотечественников, в рамках которого жители регионов-участников конкурса могут предложить свои варианты кандидатов, продлен до 30 октября 2018 года, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Имена, которые в итоге выберут россияне, дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Конкурс стартовал 11 октября. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года. Инициаторами проекта выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество. Оператором проекта выступает Общественная палата Российской Федерации.

"Второй этап конкурса продлен. Финальный список участников конкурса составляет 47 аэропортов. Вслед за Чукоткой (Анадырь) и Чувашией (Чебоксары) к проекту "Великие имена России" присоединились Калуга и Пенза", — говорится в сообщении.

В настоящее время на уровне региональных общественных палат завершается формирование первичных списков кандидатов. Списки имен — претендентов для названия калужского и пензенского аэропортов поступят в оргкомитет конкурса в ближайшее время и будут размещены на сайте великиеимена.рф.

"Изначально этих аэропортов в проекте не было, но мы пошли навстречу пожеланиям — расширили число участников и дали время местным общественным палатам на формирование первичных списков имен-претендентов. Эти решения оправданы, потому что проект делается для людей и ради людей, которым не безразличны отечественная история и имидж родного края", — пояснил секретарь ОП Валерий Фадеев, его слова приводит пресс-служба палаты.

Глава Общественной палаты Калужской области Галина Донченкова уверена, что жители региона, скорее всего, проголосуют за имя великого земляка, основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.

"Обсуждение списка имен на присвоение имени нашему аэропорту все еще продолжается, — говорит она. — Конечно, имя Циолковского — это главный претендент на победу. Но процесс не завершен. Великий полководец Георгий Жуков — уроженец Калужской губернии. Есть предложения дать аэропорту его имя".

Глава Пензенской общественной палаты Владимир Подобед считает, что самым верным решением было бы присудить местному аэропорту имя Михаила Лермонтова. "Конечно, у нас много талантливых людей, мы готовим список имен для конкурса, но пока больше всего голосов мы слышим именно в пользу имени Михаила Лермонтова", — сказал Подобед.