РЖД отправят на Кубань 18 поездов за застрявшими из-за ливней пассажирами

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Восемнадцать поездов дальнего следования доставляют пассажиров задержанных поездов в Краснодарском крае к местам назначения, сообщает в воскресенье пресс-служба РЖД.

Поезда в Краснодарском крае были задержаны и отменены из-за серьезного наводнения в регионе. В Краснодаре, по данным местных властей, начиная с утра 25 октября, было задержано несколько пассажирских поездов. РЖД в пятницу заявили о частичном восстановлении движения и временной схеме перевозок пассажиров "автобус плюс электричка". Впоследствии перевозчик сообщил, что задержанные пассажирские поезда постепенно вводятся в график.

"Сегодня, 28 октября, со станций Адлер, Роза Хутор и Имеретинский курорт отправятся 18 поездов дальнего следования. Пассажирам предложено более 10 тысяч мест", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 октября из Адлера было отправлено 18 поездов дальнего следования. Пассажирам было предложено 8 900 мест, железнодорожным транспортом воспользовались свыше 3,5 тысячи пассажиров. Первый состав из района стихийного бедствия вышел вечером 26 октября.

"В настоящий момент железнодорожное сообщение Краснодарского края со всеми регионами страны восстановлено", — добавляется в сообщении.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.