В Москве проходит международная конференция в честь столетия комсомола

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Международная конференция на тему "100-летие Ленинского комсомола и современное развитие молодежного коммунистического движения" проходит в Москве в воскресенье, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

В конференции принимают участие делегации Кубы, Вьетнама, Лаоса, КНДР и других стран.

"Дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас здесь, в Москве. От имени председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова я хотел бы поздравить вас с прекрасным праздником — столетием ленинского комсомола. Коммунистическая партия РФ с удовольствием откликнулась на предложение Ленинского комсомола РФ провести эту серьёзную научно-практическую конференцию", — обратился к участникам конференции зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.

Парламентарий добавил, что всего в мероприятиях, организованных к столетию комсомола, принимают участие представители более 100 стран.

"Хотел бы также отметить и поблагодарить вас за серьёзную разъяснительную работу, которую вы проводите в своих странах по позиции России на мировой арене, по пропаганде тех достижений, которые есть у Коммунистической партии РФ", — заключил депутат.

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) — молодежная общественно-политическая организация, созданная на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября — 4 ноября 1918 года. Съезд объединил социалистические союзы рабочей и крестьянской молодежи, возникшие в 1917 году, в единую организацию, которая была названа Российским коммунистическим союзом молодежи (РКСМ). Были приняты основные принципы программы и устав РКСМ. В тезисах, утвержденных съездом, говорилось: "Союз ставит себе целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской России".