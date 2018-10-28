В Ленинградской области ночью похолодает до минус 13 градусов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. В Ленинградской области в ближайшие сутки ожидается понижение температуры ночью до минус 13 градусов, сообщает региональное ГУМЧС.

"Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС": 29 октября на дорогах Ленобласти ожидается гололедица, местами сильная. Местами понижение ночных температур до минус 13 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с ухудшением погоды повышается вероятность ДТП на автодорогах Ленинградской области, а также вероятность происшествий, связанных с переохлаждением людей. По информации ГУМЧС по Петербургу, 29 октября в северной столице ночью похолодает до минус 2-4 градусов, местами небольшой снег.

Первый снег в Петербурге прошел в воскресенье, однако днем была плюсовая температура, поэтому снег сразу таял.