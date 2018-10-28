Власти Туапсе надеются к вечеру восстановить водоснабжение во всех районах

Подтопленные строения в городе Туапсе, который пострадал от наводнения, вызванного сильными дождями в Краснодарском крае

Подтопленные строения в городе Туапсе, который пострадал от наводнения, вызванного сильными дождями в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 28 окт — РИА Новости. Нарушенное из-за наводнения водоснабжение планируется восстановить во всех микрорайонах Туапсе в Краснодарском крае к 19.00 мск воскресенья, сообщили РИА Новости в администрации города.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, микрорайоны города "Грознефть" и "Звездный", в которых проживает порядка 16 тысяч человек, уже получают воду.

"Сейчас ведутся работы, чтобы подать воду в остальную часть города… Ведется промывка емкостей суточного регулирования (резервуаров) и скважин. Примерно через два часа воду начнут подавать. Сначала будут заполняться емкости суточного регулирования, емкости котельных, чтобы подать и горячую воду затем… Вода в остальной части города будет появляться постепенно. Но рассчитывают, что к 18-19 часам уже вода будет везде", — рассказали РИА Новости в администрации Туапсе.

Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплаты компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.