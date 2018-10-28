Собянин отметил важность труда работников автотранспортной отрасли

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив их большой вклад в повышение популярности общественного транспорта в столице, соответствующее поздравление опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.

Собянин подчеркнул, что работники на высоком профессиональном уровне обеспечивают пассажирские и грузовые перевозки, а также способствуют приумножению достижений одной из ключевых отраслей городской экономики.

Кроме того, мэр Москвы отметил, что развитие транспортного комплекса — безусловный приоритет столичного правительства. Реализуются масштабные программы строительства дорог и транспортно-пересадочных узлов. Обустраиваются выделенные полосы для городского транспорта, обновляется его подвижной состав, а также запускаются новые маршруты.

"Это способствует превращению Москвы в современный мобильный мегаполис, поездки по которому становятся более быстрыми и комфортными для миллионов пассажиров. Спасибо вам, дорогие друзья, за добросовестный и очень важный труд, за большой вклад в повышение популярности общественного транспорта в столице", — говорится в поздравлении.