В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности

Пешеходы на улице в Москве. Архивное фото

Пешеходы на улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Гидрометцентр продлил на понедельник, 29 октября, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Москве и Подмосковье 29 октября будет облачно с прояснениями, небольшие осадки, местами умеренные снег с дождем. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла.