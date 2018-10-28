В Роспотребнадзоре рассказали о мониторинге в местах подтопления на Кубани

КРАСНОДАР, 28 окт — РИА Новости. Подозрений на инфекционные заболевания среди жителей подтопленных территорий в Краснодарском крае на утро воскресенья не зарегистрировано, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Ведомство отмечает, что на подтопленных территориях проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в числе которых контроль пунктов временного размещения эвакуированных жителей, организация питания в них, обеспечение населения питьевой водой. Дворы обходят 77 бригад.

Чтобы предупредить возникновение заболеваний инфекционного характера, проводится иммунизация населения и тех, кто занят в восстановительных работах – на данный момент вакцинировано 1997 человек, говорится в сообщении.

"По данным ежедневного мониторинга за уровнем инфекционной заболеваемости населения подтопленных территорий, на 07.00 мск 28 октября 2018 года случаев подозрения на инфекционные заболевания среди жителей подтопленных территорий не зарегистрировано", — отмечает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, по состоянию на воскресенье отобрано около 400 проб воды, готовой продукции и 50 смывов с объектов внешней среды. Также управление ведёт лабораторный контроль качества воды в автоцистернах, из которых взято 78 проб. На подтопленных территориях чистятся септики, туалеты, колодцы.