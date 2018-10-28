Кубанские медработники обошли почти семь тысяч домов в зоне подтопления

КРАСНОДАР, 28 окт — РИА Новости. Около 7 тысяч домов в зоне подтопления обошли кубанские медики, они проконсультировали граждан и оказали им необходимую медицинскую помощь, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

"Медработники посетили почти семь тысяч домов в зоне подтопления", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, врачебно-сестринские бригады продолжают подворовые обходы в подтопленных районах края, в каждом доме они узнают, есть ли среди жильцов нуждающиеся в медицинской помощи.

"Бригады осматривают людей, консультируют, выдают рекомендации и, при необходимости, организовывают доставку в медицинскую организацию", — сообщает министерство.

По данным минздрава, всего амбулаторная медпомощь в зоне ЧС оказана 125 пациентам, на лечении в больницах с положительной динамикой остаётся 12 человек. Ранее сообщалось, что один ребёнок был выписан из лечебного учреждения.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По уточнённым данным ГУ МЧС по региону, в 29 населенных пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов. На территориях был введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.