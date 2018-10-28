МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что от функционирования автотранспортного комплекса зависят различные сферы жизни страны, телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Автотранспортный комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей отечественной экономики. От его динамичной, бесперебойной работы во многом зависит укрепление промышленного, аграрного потенциала страны, развитие поселков, городов и целых регионов, качество жизни и комфорт людей", — написал Путин.

Глава РФ отметил, что сегодня работники автотранспортной отрасли решают важные, стратегические задачи, связанные с модернизацией автопарка, внедрением в эксплуатацию современной техники, отвечающей новейшим стандартам безопасности, надёжности и экологичности. "И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных специалистов, повышению качества и доступности предоставляемых услуг", — добавил Путин.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что накопленные опыт и традиции работников автотранспортного комплекса, а также государственная поддержка помогут добиться поставленных целей.