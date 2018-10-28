В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков

Прохожие на улице Москвы во время дождя. Архивное фото

Прохожие на улице Москвы во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Около 14 миллиметров осадков, что составляет почти пятую часть месячной нормы осадков в октябре, выпало в Москве с дождями и снегом в ночь на воскресенье, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

Субботним вечером по столице прошли сильные дожди, которые сменились сильным снегопадом.

"За прошедшую ночь в столичном регионе выпало от 6 до 14 миллиметров осадков, что составляет 10-20% нормы октября", — сказали в центре погоды в воскресенье.

По данным "Фобос", всего за дни октября в Москве выпало 77% от месячной нормы осадков.