В Москве в воскресенье ожидаются дожди и не более восьми градусов тепла

Женщина переходит дорогу во время дождя в Москве. Архивное фото

Женщина переходит дорогу во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Облачная погода с температурой воздуха не более плюс 8 градусов прогнозируется в Москве в воскресенье, в городе пройдут дожди, сообщили в центре погоды "Фобос".

"Сегодня столичный регион будет ощущать влияние тёплого сектора циклонического вихря, и только ближе к вечеру переместится в его холодную, тыловую часть. Поэтому в городе будто облачно с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди", — сообщили в "Фобос" в воскресенье.

По данным центра погоды, максимальная температура воздуха в столице составит 6-8 градусов тепла, в Подмосковье ожидается 3-8 градусов.

Ветер прогнозируется западный со скоростью 5-10 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.