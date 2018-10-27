После наводнения в Краснодарском крае работают более 700 волонтеров

КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Более 700 волонтеров оказывают поддержку пострадавшим в результате наводнения в Краснодарском крае, они участвуют в выдаче гуманитарной помощи и расчистке населенных пунктов, сообщает администрация региона.

"Более 700 кубанских волонтеров оказывают поддержку пострадавшим в наводнении… Добровольцы участвуют в разгрузке и выдаче гуманитарной помощи, уборке от ила и мусора, раздаче воды и продуктовых наборов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на помощь землякам приехали студенты, работники сферы образования, участники молодежных объединений и студенческих отрядов.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По информации властей Кубани, в результате ЧС оказались подтопленными почти 2,4 тысячи жилых домов, в которых проживают свыше 5,5 тысяч человек. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.