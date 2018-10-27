В Севастополе перезахоронили останки погибших в ВОВ освободителей города

Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото

Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Останки бойцов мотострелковой бригады танкового корпуса, погибших при освобождении Севастополя в 1944 году, перезахоронены в городе, сообщается на сайте Минобороны РФ.

"В Севастополе перезахоронили останки бойцов 26-й мотострелковой бригады 19-го танкового корпуса, погибших при освобождении города в период Великой Отечественной войны… Церемония отдания почестей освободителям города проведена на мемориальном кладбище советских воинов в Севастополе", — говорится в сообщении.

Как отмечается, останки военнослужащих Красной армии были обнаружены при проведении строительных работ в районе Херсонесского аэродрома.

Сообщается, что семь останков советских воинов в сопровождении эскорта морских пехотинцев были доставлены к мемориалу и перезахоронены с отданием воинских почестей и оружейным салютом. В траурной церемонии приняли участие представители командования, соединений и воинских частей Черноморского флота, жители и гости Севастополя.

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