Власти планируют благоустроить все берега Москвы-реки в течение пяти лет

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Комплексное благоустройство берегового пространства Москва-реки будет завершено в течение ближайших пяти лет, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют благоустроить около 70 километров набережных в ближайшие годы. О необходимости создания комфортных общественных пространств вблизи Москва-реки заявлял мэр столицы Сергей Собянин.

"Говоря о будущей пятилетке, то по тем решениям, которые были приняты мэром города, все береговое пространство вдоль Москва-реки будет обустроено до конца в течение ближайших пяти лет", — сказал Бирюков в ходе осмотра работ по реконструкции парка 850-летия Москвы.

По словам заммэра, уже сегодня в южной части столицы по обеим сторонам Москва-реки обустроены порядка 50 километров пешеходно-тропиночной сети.