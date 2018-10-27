Губернатор Кубани встретился с пассажирами задержанных поездов в Сочи

СОЧИ, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с пассажирами задержанных из-за непогоды поездов в Сочи и выяснил условия временного пребывания людей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По данным пресс-службы краевых властей, глава региона пообщался с людьми, поинтересовался, насколько комфортно организовано их временное пребывание в Сочи.

"Пассажиры отметили, что от железнодорожного вокзала был предоставлен бесплатный трансфер до гостиницы, в отеле обеспечено питание. В целом они довольны условиями размещения. В гостиницах Адлера по поручению губернатора бесплатно разместили более 2,2 тысячи человек, из них 323 ребенка", — говорится в сообщении администрации.

Губернатор выразил уверенность, что в ближайшее время движение поездов будет полностью восстановлено и жители смогут добраться до пунктов назначения.

"Мы понимаем, что самое главное для вас сейчас – как можно скорее оказаться дома. Пока же мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ваша вынужденная остановка в Сочи не доставляла больших проблем", – цитирует пресс-служба Кондратьева.

В связи с дождями 24 октября в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По информации пресс-службы РЖД, на перегоне Греческий — Кривенковская в результате непогоды было размыто 230 метров пути.