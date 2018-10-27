"Ютэйр" дополнительными рейсами вывозит людей из зоны наводнения на Кубани

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. "Ютэйр" в ночь с пятницы на субботу перевезла более 300 пассажиров между Краснодаром и Сочи, введя для этого два дополнительных рейса, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. Перевозчик рассматривает возможность введения новых дополнительных рейсов в Краснодарском крае, пострадавшем от наводнения.

"Двадцать седьмого октября "Ютэйр" перевез 344 пассажиров на Boeing 737-800 между Краснодаром и Сочи" – сказал директор по производству "Ютэйр — Пассажирские авиалинии" Андрей Семенов.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. В Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Ряд авиакомпаний РФ выразили готовность перевезти пассажиров поездов, задержанных из-за наводнения. В частности, "Ютэйр" ранее уже ввела дополнительный рейс по маршруту Краснодар-Сочи.

"Авиакомпания приняла решение ввести еще два ночных рейса 27 октября. Самолеты Boeing 737-800 из Москвы в Краснодар и Сочи не сразу вернулись в столицу, а перевезли людей между двумя городами. После перелетов внутри региона самолеты "Ютэйр" вылетели из Краснодара и Сочи в Москву", — приводит пресс-служба слова президента "Ютэйр — Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Такое решение, отметил он, продиктовано тем, что пассажиры раскупили все билеты.

"Ютэйр" рассматривает возможность введения новых дополнительных рейсов, если погодные условия в регионе не изменятся, добавили в компании.