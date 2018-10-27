Полиция безвозмездно восстанавливает документы пострадавшим на Кубани

КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции на безвозмездной основе восстанавливают документы гражданам, пострадавшим во время подтоплений в Краснодарском крае, сообщает ГУ МВД по региону.

"Местные жители, чьи документы считаются утраченными или поврежденными во время подтопления, вправе обратиться в отделы по вопросам миграции и МРЭО для оказания государственных услуг на безвозмездной основе", — говорится в сообщении полицейского главка.

Отмечается, что отделы по вопросам миграции и МРЭО будут выдавать или заменять паспорта граждан РФ, временные удостоверения личности граждан России в случае их утраты либо порчи, временные удостоверения с целью проезда к месту жительства, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, государственных регистрационных знаков. Сотрудники полиции будут оказывать эти госуслуги с 8.00 до 20.00 мск без выходных.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. По информации властей Кубани, подтоплены почти 2,4 тысячи жилых домов, в которых проживают свыше 5,5 тысяч человек.