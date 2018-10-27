Голикова назвала "Проект 5-500" знаковым для образования и бизнеса

КАЛИНИНГРАД, 27 окт — РИА Новости. "Проект 5-100" по повышению конкурентоспособности российских вузов в мире стал знаковым не только для научного, но и для бизнес-сообщества, сказала в субботу заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Одиннадцатое заседание Совета по повышению глобальной конкурентоспособности ведущих университетов России ("Проект 5-100") проходит в Калининграде, участникам предстоит сформировать для Минобрнауки рекомендации по продолжению господдержки, а для вузов — актуальные предложения по повышению конкурентоспособности.

"Несмотря на не очень финансово емкий — 10,5 миллиарда рублей в год — объем "Проекта 5-100", этот проект стал знаковым для российского образования, он очень хорошо воспринимается не только в образовательном, но и в бизнес-сообществе, поскольку те, кто участвуют в проекте, являются такими региональными опорными структурами, вокруг которых собирается бизнес, научное сообщество. Нам хочется, чтобы это были реальные лидеры образовательного рынка. Хочется, чтобы достижения высших учебных заведений множились", — сказала на заседании совета Голикова.

Проект был создан в 2012 году во исполнение указа президента, предусматривающего повышение конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В качестве главного комплексного индикатора достижения конкурентоспособности рассматривается вхождение не менее пяти ведущих российских университетов в топ-100 мировых рейтингов к 2020 году.