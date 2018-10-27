В Туапсинском районе проезд транспорта обеспечили по всем направлениям

КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Проезд легкового и грузового транспорта в Туапсинском районе, пострадавшем от подтопления, обеспечен по всем направлениям, сообщает администрация Краснодарского края.

"Проезд легкового и грузового транспорта в Туапсинском районе обеспечен по всем направлениям. Дорожные работы в муниципалитете проводились в круглосуточном режиме", — говорится в релизе.

Сообщается, что в ночь на субботу ликвидированы последствия оползня на участке поселок Октябрьский – село Гунайка Четвертая, в результате чего на всем протяжении обеспечен проезд транспортных средств. Открыта дорога от села Георгиевское до аула Большое Псеушхо, где были разрушения покрытия проезжей части. Восстановлено движение до села Анастасиевка. На автодороге село Шаумян – хутор Терзиян идут ремонт разрушенного верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и очистка от карча и наносов. Последствия стихии также устраняют на участке село Шаумян – село Садовое, работы не мешают проезду машин.

Ранее сообщалось о восстановлении транспортного сообщения по федеральной трассе Джубга-Сочи.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.