На Кубани частично восстановили энергоснабжение восьми населенных пунктов

КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Частично восстановлено энергоснабжение пострадавших от стихии восьми населенных пунктов, где в общей сложности проживают почти 10 тысяч человек, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.

"Частично восстановлено энергоснабжение восьми населенных пунктов (1081 домовладение, 9730 человек) и водоснабжение 1 населенного пункта (3367 домовладений, 5709 человек)", — говорится в релизе.

Ранее "Россети" сообщили, что менее пяти тысяч человек остаются без света в нескольких горных населенных пунктах на Кубани.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.