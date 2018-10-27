Россияне с 2019 года смогут пройти обучение по основам цифровой экономики

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россияне с 2019 года смогут проходить обучение по основам цифровой экономики за счет бесплатных персональных сертификатов, которые будут учитывать их карьерные интересы и возможности; одновременно с этим в следующем году будет запущен бесплатный образовательный онлайн-ресурс по развитию цифровой грамотности, рассказал в интервью РИА Новости куратор направления "Кадры и образование" программы "Цифровая экономика" Олег Подольский.

"Мы предложим людям цифровой персональный сертификат, которых позволит им поднять уровень своих компетенций, чтобы соответствовать запросам цифровой экономики. Сертификат будет предполагать прохождение определенных очно-заочных образовательных мероприятий за счет государства, включая диагностику карьерных интересов и возможностей", — сообщил он. В 2019 году предполагается раздать пять тысяч цифровых сертификатов в различных регионах России, а до 2024 года — до миллиона штук.

Сертификат будет включать в себя прохождение начального и итогового теста. "Мы на входе смотрим, что человек умеет, какой у него базовый уровень подготовки по тем или иным направлениям, какие у него интересы. А после прохождения образовательной программы и итоговой оценки сможем показать, насколько хорошо те умения, навыки, которые заложены в качестве образовательных результатов, которые человек продемонстрировал, то есть чему он научился", — пояснил собеседник агентства.

Помимо этого к 2019 году будет создан бесплатный онлайн-ресурс по развитию цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики. На нем, как ожидается, будут собраны образовательные активности, курсы, позволяющие освоить навыки работы с данными, основы программирования и способы безопасной работы в интернете. "На этом ресурсе к 2019 году мы планируем увидеть не менее десяти миллионов онлайн слушателей", — отметил эксперт.

По словам Подольского, проблема старшего поколения с использованием новых цифровых технологий возникает из-за недоверия: например, они опасаются, что информация станет известна кому-то, кто может использовать ее во вред. В то же время эта группа россиян проявляет большой интерес к развитию новых технологий.

"Мы видим большой потенциал у людей старших возрастов, которые в целом готовы меняться и имеют определенную мотивацию, и хотим включить их в решение различных задач цифровой экономики. То, что человек до этого никогда не делал в профессиональной деятельности, но, имея определенные задатки и ключевые компетенции, связанные с аналитическим или критическим мышлением, вполне может с помощью прохождения дополнительных курсов освоить", — уверен он.