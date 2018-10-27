Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Облачная погода прогнозируется в Москве в субботу, во второй половине дня пройдут дожди, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В первой половине дня в Москву заглянет гребень антициклона, поэтому из-за туч может выглянуть солнце, погода будет без осадков. Но во второй половине дня скажется влияние тёплого атмосферного фронта, и днём небо над городом начнут затягивать облака", — сказал Тишковец.

По его словам, к вечеру, после 19 часов, в столице зарядят дожди, ветер усилится.

По данным "Фобоса", максимальная температура в столице в субботу составит 4-6 градусов выше ноля, по области от плюс 2 до плюс 7 градусов. Атмосферное давление будет на уровне 738 миллиметров ртутного столба.