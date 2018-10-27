МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. По одну сторону железной дороги — Россия, по другую — Украина. Жители дома в селе Чертково Ростовской области опять столкнулись с неприятностями. Летом им уже грозили отключить газ, за который собственники платят украинским коммунальным службам. На сей раз собираются перекрыть холодную воду, поскольку вместе с этим домом водой пользовались еще две украинские улицы. Дело в том, что украинская сторона переходит на свое водоснабжение, а российские граждане из проблемного дома снова могут остаться за бортом.

"Нас заглушат"

Здание по адресу: улица Транспортная, дом 2, попало в бюрократическую ловушку. Его построил в советское время местный мясокомбинат, который впоследствии стал российским предприятием, равно как и дом. Однако, когда предприятие разорилось, о здании никто не подумал. Так он и завис между двух государств. При строительстве газ и электричество провели из Мелового (соседний с Чертково украинский поселок), и теперь за коммунальные услуги жильцы частично платят Украине. Причем это выходит почти в четыре раз дороже.

Холодная вода, наоборот, идет из России. Так получилось, что этой водой снабжаются еще две улицы в Меловом. В конце октября стало известно, что украинские коммунальщики намерены отрезать эти улицы от российского водоснабжения и подключить к своему.

"Об этом я узнала случайно: моя мама живет в доме на улице, относящейся к Украине. К ней пришли инспекторы, объяснили все, велели купить украинские счетчики. Но к нам никто не приходил, значит, просто заглушат? Для нашего дома не будут ведь вести специальную ветку," — рассказывает РИА Новости жительница анклава Ирина Андреева (имя изменено по ее просьбе).

Технически водопровод идет через железную дорогу, поэтому, полагает она, снабжение перекроют на российской стороне. "А значит, это коснется и нас. К нам персонально воду из Мелового явно не пустят — это другая страна, другие порядки", — переживает собеседница.

По ее словам, 25 октября в доме уже временно отключали холодную воду. Жители в панике принялись обрывать телефон Чертковского водоканала, и снабжение вернули.

"Начальник водоканала не знает, что у него на линии делается. Мне он сказал, что они ничего не отключали — мол, это украинская сторона перебрасывает свои дома и делает перемычку. Никого не смущает, что без воды помещение автоматически становится непригодным для проживания, а это уже нарушение Жилищного кодекса. Прямой запрет на отключение холодной воды и отопления содержится в пункте постановления правительства России от 2011 года. Плюс это нарушение СанПиНа", — пояснила Ирина.

© Фото : предоставлено жителями дома Дом в селе Чертково Ростовской области, который попал в анклав © Фото : предоставлено жителями дома Дом в селе Чертково Ростовской области, который попал в анклав

РИА Новости связалось с начальником водоканала Чертково. Амаяк Гуляк объяснил, что воду действительно отключали — из-за прорыва трубы, но вернули в тот же день. О возможном полном перекрытии Гуляк говорить наотрез отказался, попросив перезвонить через неделю.

"Народ напряжен, любое движение воспринимают как вред. Официальной информации, что дом останется без воды, пока у меня нет. Никто не знает, все лишь строят догадки. И если что-то и будет, то ни от меня, ни от кого-то еще это не зависит. Если на той стороне произойдут изменения, раньше первого ноября мы об этом не узнаем", — прокомментировал чиновник.

Он также уточнил, что отдельно дом переподключить нельзя — этот пятачок окружен украинской землей, поэтому любое "вторжение" российских коммунальщиков запрещено.

Переселят или нет?

Жильцы дома на Транспортной активно отстаивают свои права вот уже три года. Это единственное в анклаве здание, у которого сохранился украинский адрес. Поэтому поселковые власти переселить людей на "большую землю" не могут.

Глава Чертковского района Ольга Подгорная ранее объясняла РИА Новости, что для переселения сначала надо присвоить дому российский адрес. А уже потом через суд каждый жилец должен переоформить документы на собственность в старом доме. Только после этого им дадут субсидию на новое жилье.

© Фото : предоставлено жителями дома В российском доме с украинским адресом живут пять семей © Фото : предоставлено жителями дома В российском доме с украинским адресом живут пять семей

Ирина Андреева говорит, что в доме всего восемь квартир, "из борьбы" уже вышли трое. В одной квартире жила пенсионерка, она умерла. Жилье досталось невестке, но та живет на Украине, в российском имуществе не нуждается. Прописанный в другой квартире там не бывает, потому что находится под следствием. В третьей прописан инвалид. "Он вынужден постоянно проходить процедуры гемодиализа, а значит, находиться в условиях, когда в случае чего к нему даже скорая не доедет, опасно. Он снимает жилье в основной части Чертково", — рассказывает Ирина.

Остальные пять семей пытаются сделать все, чтобы их наконец переселили. Собирают бумаги, записываются на приемы к руководителям всех профильных ведомств, контактируют со СМИ.

"Только ленивый корреспондент не написал про наш дом-диковинку. Мы уже и на федеральных каналах засветились со своей проблемой. Толку от этого, правда, пока немного. Еще в 2017 году на уровне правительства Ростовской области приняли решение расселить жильцов, а дом снести. Все сроки давно прошли. Но нас заставляют собирать тонны макулатуры — доказывать, что мы здесь живем, бегать в БТИ, архивы, искать бумажки, — сетует собеседница. — Создается впечатление, что мы проходим квест "А смогут ли они достать вот эти документы?"

Так, по словам Андреевой, недавно от них потребовали восстановить хронологию всех без исключения собственников жилья. "Мы нашли, принесли. Все заверили нотариально. Потом в администрации запросили поэтажный план. А у нас нет таких документов — они были у мясокомбината. Администрация это прекрасно знает, они в курсе, что архив завода горел. Но мы и это чудом нашли: один человек тогда предусмотрительно сберег документы, хранил все это время у себя дома. Так мы доказали, что наш дом — российский", — делится она подробностями.

Впрочем, результата все это пока не принесло. Чиновники говорят одно: ведется работа. "Якобы наш дом на контроле правового отдела правительства Ростовской области. Но на моей памяти он уже третий год на этом контроле. Мы сами предлагали через суд доказать, что живем тут — есть квитанции об оплате, печати пограничников. Потом докажем, что это наша собственность. Но ответ один: "Ничего не надо, правовой отдел разберется", — разводит руками Ирина.

"Переговоры с Украиной не ведем"

В управлении информации правительства Ростовской области заявили, что "вопросов с водоснабжением и водоотведением в интересующем доме нет и не будет". Глава Чертковского района Ольга Подгорная поделилась с РИА Новости последней информацией: дому наконец-то присвоен российский адрес, поэтому теперь каждый житель должен идти в суд для признания права собственности по этому адресу. На какой срок это затянется, Подгорная ответить затруднилась.

Что касается водоснабжения, переговоры власти Чертково с украинскими соседями не ведут. Однако глава поселка заверила, что без воды жильцы дома не останутся: "Будем решать проблемы по мере их поступления. Если вдруг подачу отключат, наш водоканал готов подвозить воду на машине".