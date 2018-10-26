Телеведущий Александр Беляев рассказал о борьбе с раком

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российский ученый-географ и телеведущий прогноза погоды Александр Беляев рассказал, что уже шесть лет борется с раком легких. Об этом он сообщил в эфире Пятого канала.

В прошлом году комментатор уже перенес две операции. Процесс реабилитации проходил тяжело.

"Мне сделали одну операцию, но я в этот же день, еще весь перемотанный, сел. Я сел и даже прошелся по коридору. <…> Через два дня — в реанимацию. Повторная операция. Похудел на 15 килограммов. Выглядел, конечно, ужасно. Когда я приехал из больницы — не мог подняться, спуститься. И хотя мне сказали, что должен ходить, гулять — я не мог. Вот сейчас мне хорошо, а силы нет", — поделился Беляев с журналистами.

По словам ученого, ему предстоит еще одна операция, но пока ее оттягивает.

"Врачи понимают, что у меня все-таки не заживает то, что должно зажить. Сначала год тянули, до сентября, но потом врачи мне сказали: "Ты не торопись, когда в своей тарелке себя почувствуешь, тогда мы к этому вернемся", — объяснил он.

Долгое время он старался никому не говорить о своем заболевании. Как рассказал телеведущий, два года назад от онкологии скончалась его мать, а недавно от рака крови умерла его супруга.

"Вот для меня она всегда примером была. <…> Только сейчас я имею право сказать, что она для меня — образец, можно сказать, икона. Икона в хорошем смысле, в реальном", — вспоминает "погодный сказочник".

Ведущий признался, что продолжительная болезнь сделала его "беспомощным" в плане быта, однако сдаваться он не собирается.

"Заставлять себя жить надо, понимаете, и тогда мы, может быть, и победим", — сделал вывод Александр Вадимович.