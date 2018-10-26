Спецотдел в СК будет проводить экспертизы по делам о врачебных ошибках

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Проведением экспертиз по делам о врачебных ошибках будет специальный отдел судебно-медицинских исследований в составе главного управления криминалистики Следственного комитета России, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"В текущем году в составе ГУК СК России создан отдел судебно-медицинских исследований, который будет заниматься проведением экспертиз по делам о врачебных ошибках", — говорится в сообщении по итогам совещания, которое провёл председатель СК Александр Бастрыкин, по вопросам развития криминалистического центра ведомства.