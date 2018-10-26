МЧС предупредило о подъеме воды в реке Пшиш на Кубани и в Адыгее

КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости. ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о подъёме уровня воды на реке Пшиш в пятницу и субботу в Белореченском районе Кубани и в Адыгее.

"В связи с сохранением опасного уровня воды на реке Пшиш (станица Бжедуховская Белореченского района) и смещением паводка вниз по течению до конца суток 27 октября ожидается подъем уровней воды, местами с превышением опасных отметок в Белореченском районе Краснодарского края", — говорится в сообщении.

Ранее Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что по всей территории Краснодарского края до конца пятницы ожидаются дожди. Преимущественно сильные пройдут в предгорьях, где они возможны в сочетании с мокрым снегом.

Наводнения в связи с дождями произошли в четверг в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи. В Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. МЧС сообщает о шести погибших и одной пропавшей без вести. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.