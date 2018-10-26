Итоги Всероссийского конкурса детских и семейных команд "Безопасная дорога – детям"

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Мультимедийный круглый стол по итогам Всероссийского конкурса детских и семейных команд "Безопасная дорога детям" с презентацией работ победителей.

Участники:

— заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Ильнур ХАБИБУЛЛИН;

— заместитель главного редактора Всероссийского издания "Стоп-газета" и газеты "Добрая дорога детства" Ольга КРИВОЗЕРЦЕВА;

— директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна ШЕВЧЕНКО;

— старший инспектор группы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России Ольга ПОЗДНЯКОВА;

— победители Всероссийского конкурса "Безопасная дорога – детям".

Детские и семейные команды состязались в 4-х номинациях: компьютерная презентация, социальный видеоролик, художественное творчество, разработка логотипа для отрядов юных инспекторов движения, а педагогические работники представляли методические разработки учебных и внеучебных занятий по вопросам пропаганды безопасности дорожного движения.