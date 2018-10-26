Во Владикавказе создадут санитарно-защитную зону после пожара на заводе

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил правительству Северной Осетии совместно с Роспотребнадзором подготовить проект санитарно-защитной зоны на территории промышленного узла Владикавказа после пожара на заводе "Электроцинк", сообщил журналистам помощник вице-премьера Илья Джус.
"В связи с пожаром на предприятии "Электроцинк" Дмитрий Козак поручил правительству республики Северная Осетия — Алания с участием Роспотребнадзора обеспечить координацию деятельности промышленных предприятий на территории промышленного узла города Владикавказ, включающего "Электроцинк", для подготовки до конца года сводного проекта санитарно-защитной зоны и плана мероприятий по ее обеспечению", — сказал Джус.
Роспотребнадзору поручено утвердить план мероприятий не позднее 15 января 2019 года, добавил он.
В минувшие выходные на заводе "Электроцинк" произошел крупный пожар. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. Работа завода после пожара приостановлена. Решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие. Возбуждено уголовное по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Вечером в понедельник во Владикавказе собралось несколько сотен человек, которые требовали закрыть завод "Электроцинк". К ним вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, который пообещал, что донесет проблему до руководства страны. Закрыть завод потребовали также депутаты парламента Северной Осетии и мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев. Вместе с тем УГМК заявила, что вопрос о полной ликвидации производства во Владикавказе пока не стоит.
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.