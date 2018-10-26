Во Владикавказе создадут санитарно-защитную зону после пожара на заводе

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил правительству Северной Осетии совместно с Роспотребнадзором подготовить проект санитарно-защитной зоны на территории промышленного узла Владикавказа после пожара на заводе "Электроцинк", сообщил журналистам помощник вице-премьера Илья Джус.

"В связи с пожаром на предприятии "Электроцинк" Дмитрий Козак поручил правительству республики Северная Осетия — Алания с участием Роспотребнадзора обеспечить координацию деятельности промышленных предприятий на территории промышленного узла города Владикавказ, включающего "Электроцинк", для подготовки до конца года сводного проекта санитарно-защитной зоны и плана мероприятий по ее обеспечению", — сказал Джус.

Роспотребнадзору поручено утвердить план мероприятий не позднее 15 января 2019 года, добавил он.

В минувшие выходные на заводе "Электроцинк" произошел крупный пожар. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. Работа завода после пожара приостановлена. Решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие. Возбуждено уголовное по статье УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Вечером в понедельник во Владикавказе собралось несколько сотен человек, которые требовали закрыть завод "Электроцинк". К ним вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, который пообещал, что донесет проблему до руководства страны. Закрыть завод потребовали также депутаты парламента Северной Осетии и мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев. Вместе с тем УГМК заявила, что вопрос о полной ликвидации производства во Владикавказе пока не стоит.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.