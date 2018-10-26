В Чувашии создан республиканский детский центр дополнительного образования

ЧЕБОКСАРЫ, 26 окт — РИА Новости. В Чувашии создан Республиканский модельный центр дополнительного образования детей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства образования и молодежной политики республики.

Он отметил, что центр создан на базе Центра внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии. Всего в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования региона действуют более 6 тысяч кружков различных направленностей для более 120 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет.

"Основное предназначение мы видим в организационном, методическом и аналитическом сопровождении и мониторинге развития системы дополнительного образования республики", — процитировали в пресс-службе директора центра "Эткер" Ольгу Тарасенко.

По мнению первого заместителя министра образования и молодежной политики Чувашии Сергея Кудряшова, республиканский центр допобразования для детей позволит активнее развивать систему сетевого взаимодействия образовательных организаций разных типов.

"Преподаватели техникумов и колледжей помогут школьникам готовиться к чемпионатам Juniorskills, используя возможности учебных лабораторий профессиональных образовательных организаций. Деятельность Центров молодежного инновационного творчества, детский технопарк "Кванториум" позволяют развивать такие направления среди школьников как робототехника, программирование, 3D-моделирование", — сказал Кудряшов.

Он отметил, что с этого года в Чувашии началась реализация проекта по созданию на базе "Кванториума" межрегиональной площадки "Воздушно-инженерной школы (CanSat в России)". Проект будет реализовываться совместно с государственной корпорацией "Роскосмос".

В пресс-службе Минобразования Чувашии добавили, что в республике на сегодняшний день работает общедоступный информационный портал "Навигатор дополнительного образования", в котором собраны более 170 организаций допобразования Чувашии, на базе которых реализуются около двух тысяч программ дополнительного образования детей.

Другие новости региона читайте здесь>>