Нижегородская область получила в 2017 году 200 млн рублей на инновации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Авторы инновационных проектов из Нижегородской области получили около 200 миллионов рублей по грантовым программам Фонда содействия инновациям в 2017 году, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

По результатам привлеченного финансирования в инновационные проекты в 2017 году Нижегородская область заняла четвертое место среди 72 региональных представительств, уступив лишь Санкт-Петербургу, Московской области и республике Татарстан.

"С начала работы регионального представительства фонда в регион было привлечено порядка 370 миллионов на развитие 191 инновационного проекта. Важно, что с каждым годом объем привлеченных инвестиций растет. Так, в 2016 году нижегородские инновационные проекты получили гранты на 107 миллионов рублей, а к концу 2017 года – уже на 199 миллионов рублей. Думаю, что и по окончании 2018 года мы увидим положительную динамику", — приводит пресс-служба слова Никитина.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, опорным пунктом работы регионального представительства Фонда по Нижегородской области является технопарк "Анкудиновка".

"Здесь очень серьезно выстроена работа по сопровождению проектов на всех стадиях развития — от идеи до полной успешной коммерциализации. Поэтому довольно часто в грантовых конкурсах Фонда содействия инновациям побеждают действующие резиденты технопарка и, наоборот, стартапы, получившие гранты Фонда, впоследствии становятся резидентами технопарка", — отметил министр.

Директор управляющей компании технопарка "Анкудиновка", региональный представитель Фонда содействия инновациям в Нижегородской области Тимур Радаев сказал, что такой высокий показатель стал возможным благодаря системной работе по поддержке инноваций в регионе.

"Этот успех в развитии инновационного климата достигнут не в результате случайной счастливой встречи ученого-носителя передовой идеи и источника финансов, способного эту идею оценить, а в результате выстроенного централизованного взаимодействия всех тех механизмов, которые напрямую влияют на развитие экономики: науки, бизнеса и власти. Такой подход помог нам не только "реанимировать" региональную систему финансирования высоких технологий, но и максимально интенсифицировать их развитие", — заявил Радаев.

Технопарк "Анкудиновка" вошел в группу (А+) Национального рейтинга технопарков России (рейтинг Ассоциации кластеров и технопарков России), что означает наивысший уровень эффективности функционирования технопарка (свыше 110%). Технопарки оценивались на основе трех показателей: инновационная активность резидентов, их экономическая деятельность и эффективность работы управляющей компании технопарка.

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