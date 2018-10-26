В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Синоптики объявили на субботу "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра в пятницу.

"Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в субботу в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки и гололедица; ветер южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 1-3 градусов, днем — плюс 5-7 градусов.