Зампред ВГТРК рассказал о проблеме сохранения языков народов Севера

Мальчик в малице на ярмарке в День оленевода в Салехарде. Архивное фото

Мальчик в малице на ярмарке в День оленевода в Салехарде. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Проблему сохранения коренных народов Севера, их языка, культуры и территорий проживания необходимо сегодня решать на государственном уровне, считает заместитель председателя ВГТРК по региональному вещанию Рифат Сабитов.

Сегодня вопрос о межнациональных отношениях будет рассматриваться с участием президента РФ. Владимир Путин в Ханты-Мансийске проведет выездное заседание, где, как сообщила накануне пресс-служба Кремля, будут обсуждаться "актуальные вопросы государственной национальной политики Российской Федерации", проблематика пространственного и демографического развития страны, а также дополнительные меры по сохранению и защите родных языков народов России.

"Существует проблема сохранения языков коренных народов Севера, потому что численность их, к сожалению, уменьшается, и носителей языка по объективным причинам становится меньше… Пока что вещание на их языках идет, но необходимо на государственном уровне решать, как эти народы сохранить, как сохранить их место проживания, чтобы они не уезжали на большую землю", — сказал РИА Новости Сабитов.

Он добавил, что пути решения этой проблемы сейчас обсуждают, в частности, в Госдуме и в совете федерации, создаются программы по развитию и сохранению национальных языков.

Сабитов отметил, что ВГТРК сегодня вещает на 54 языках народов Российской Федерации, среди них — башкирский, чувашский, татарский, чеченский, ингушский, осетинский, тувинский, корякский, ненецкий, алеутский, табасаранский, аварский, лезгинский, даргинский и даже корейский.

"Хочу отметить, что единственная структура сегодня, которая сохраняет национальные языки — это ВГТРК. И в этом — большая заслуга Добродеева Олега Борисовича. Он уделяет этому вопросу очень большое внимание", — подчеркнул собеседник агентства.