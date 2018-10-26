Зампред ВГТРК рассказал о проблеме сохранения языков народов Севера

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Проблему сохранения коренных народов Севера, их языка, культуры и территорий проживания необходимо сегодня решать на государственном уровне, считает заместитель председателя ВГТРК по региональному вещанию Рифат Сабитов.
"Существует проблема сохранения языков коренных народов Севера, потому что численность их, к сожалению, уменьшается, и носителей языка по объективным причинам становится меньше… Пока что вещание на их языках идет, но необходимо на государственном уровне решать, как эти народы сохранить, как сохранить их место проживания, чтобы они не уезжали на большую землю", — сказал РИА Новости Сабитов.
Он добавил, что пути решения этой проблемы сейчас обсуждают, в частности, в Госдуме и в совете федерации, создаются программы по развитию и сохранению национальных языков.
Сабитов отметил, что ВГТРК сегодня вещает на 54 языках народов Российской Федерации, среди них — башкирский, чувашский, татарский, чеченский, ингушский, осетинский, тувинский, корякский, ненецкий, алеутский, табасаранский, аварский, лезгинский, даргинский и даже корейский.
"Хочу отметить, что единственная структура сегодня, которая сохраняет национальные языки — это ВГТРК. И в этом — большая заслуга Добродеева Олега Борисовича. Он уделяет этому вопросу очень большое внимание", — подчеркнул собеседник агентства.