Синоптики предупредили о сильном дожде в Сочи в пятницу

СОЧИ, 26 окт – РИА Новости. Сильный дождь ожидается в пятницу вечером и в первой половине ночи 26 октября на территории Сочи, все городские службы переведены в режим повышенной готовности, информирует пресс-служба мэрии города.

"Вечером и в первой половине ночи 26 октября на территории курорта метеорологи прогнозируют местами сильный дождь. По поручению главы Сочи Анатолия Пахомова все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели просят воздержаться от отдыха у воды и в горах, быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности", — заявляют городские власти.

По информации Краснодарского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в субботу на Черноморском побережье ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, подтоплено 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.