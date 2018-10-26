В Тюменской области планируют открыть новые книжные магазины и библиотеки

ТЮМЕНЬ, 26 окт — РИА Новости. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве подписали правительство Тюменской области и Российский книжный союз, подписи под документом поставили губернатор Александра Моор и президент Союза Сергей Степашин, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

По его словам, на основе соглашения будет разработана региональная программа по развитию инфраструктуры чтения и его продвижению в Тюменской области.

"У Российского книжного союза уже есть опыт успешной реализации подобных проектов в других субъектах РФ, и он будет активно применяться в Тюменском регионе. В планах — открытие новых книжных магазинов и мобильных библиотек, обновление библиотечных фондов, проведение книжных фестивалей с участием известных писателей, социальная реклама чтения", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при подписании соглашения президент Российского книжного союза вручил главе региона сертификат на пополнение фондов Тюменской областной научной библиотеки имени Д.И. Менделеева лучшими образцами российских книгоиздателей.

По данным пресс-службы губернатора, на сегодняшний день эффективной мерой популяризации чтения в Тюменской области является создание удаленного доступа к электронным ресурсам Президентской библиотеки, которые открыты в 63 школах.

"Наша задача — добиться, чтобы у каждого ребенка, независимо от того, живет он в крупном городе или в селе, были равные возможности для получения знаний, исследовательской работы, реализации своих творческих планов", — сказал глава региона Александр Моор.

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