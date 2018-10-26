Бойцы студотрядов СВФУ участвуют в строительстве космодрома "Восточный"

ЯКУТСК, 26 окт – РИА Новости. Бойцы студенческих отрядов Северо-Восточного федерального университета участвуют в строительстве космодрома "Восточный", сообщает пресс-служба СВФУ.

Из СВФУ в этом сезоне на стройке задействованы студенты колледжа инфраструктурных технологий и филологического факультета. Работодатель оплачивает проезд, обеспечивает жильем и питанием. Как сообщили участники стройки, в этом сезоне работают студенты из Алтайского, Хабаровского края, городов Благовещенск, Омск, Новосибирск.

"С конца сентября шесть студентов из Якутии работают в Амурской области на строительстве космодрома "Восточный". Из них четверо — студенты СВФУ", — информирует пресс-служба.

В свободное от работы времени все студенты выполняют самостоятельные работы по учебе – берут задания у преподавателей и однокурсников. Кроме того, они играют в футбол и волейбол.

"Здесь работает огромное количество людей, мы очень рады, что стали частью большой всероссийской стройки. Работа не из легких, но как иначе – мы приехали с боевым настроем. У нас есть свободное время от работы, мы участвуем в соревнованиях по футболу, волейболу", – цитирует пресс-служба слова командира отряда из Якутии, студента четвертого курса автодорожного факультета Алексея Федорова.

Ребята пробудут на космодроме до 9 ноября. На закрытии осеннего трудового сезона 29 октября бойцы всероссийской студенческой стройки "Космодром "Восточный" примут участие в праздновании 100-летия ВЛКСМ в городе Циолковский.

Впервые на космодром "Восточный" студенческие отряды приехали в 2012 году, с тех пор за весь период строительства космодрома в предприятиях военно-строительного комплекса было трудоустроено более 3 тысяч юношей и девушек – представители практически из всех регионов страны.

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