Власти Сочи заверили, что в городе нет проблем с питьевой водой

СОЧИ, 26 окт – РИА Новости. Проблем со снабжением населения питьевой водой на территории Сочи нет, работают автоцистерны, люди могут набрать воду в неограниченном количестве совершенно бесплатно, сообщает пресс-служба администрации города.

В пятницу утром в социальной сети "ВКонтакте" появилась информация о том, что цена на бутилированную воду в магазинах Туапсе поднялась в несколько раз в течение дня, вместо питьевой воды людям привозят техническую, которая непригодна к употреблению.

"С водоснабжением на территории Сочи проблем нет. Людям развозят питьевую воду. Подходит цистерна, и люди могут набрать себе воду в неограниченном количестве, совершенно бесплатно", — подчеркнули в муниципалитете.

По данным МУП "Водоканала", перебои с водой наблюдаются в поселках Хобза и Мирный Лазаревского района, где ведутся ремонтные работы и где также организован подвоз чистой питьевой воды на несколько улиц.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, подтоплено 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.