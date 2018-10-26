Именные губернаторские стипендии получили 89 тюменских студентов

ТЮМЕНЬ, 26 окт — РИА Новости. Именные удостоверения стипендиатов губернатора Тюменской области вручил глава региона Александр Моор студентам, аспирантам вузов и ссузов области. Он отметил, что обладателями таких стипендий за последние годы стали уже одна тысяча шестьсот молодых людей и в этом учебном году их список пополнят еще 89 человек.

Именные удостоверения стипендиатов губернатора Тюменской области студенты получили за успехи в освоении образовательных программ, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Размер именных стипендий составит 10 тысяч рублей в месяц для аспирантов вузов, 2 тысячи рублей в месяц для студентов вузов и профессиональных образовательных организаций", — сказал собеседник агентства.

По словам губернатора, поощряя талантливых молодых людей в их стремлениях, регион инвестирует в развитие экономики и укрепление кадрового потенциала.

"Самое главное — мы хотим сделать, чтобы молодые, талантливые, перспективные люди не уезжали из региона, а если бы и уезжали, то, набравшись опыта, вновь возвращались и имели все возможности для самореализации и профессионального роста на Тюменской земле", — сказал глава региона.

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