В ФИПИ рассказали, какие задания вызвали трудности на ЕГЭ по русскому языку

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правописание "н" и "нн" в различных частях речи, расстановка запятых и анализ текста вызвали у выпускников на ЕГЭ по русскому языку больше всего сложностей, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

ЕГЭ по русскому языку год от года признается самым массовым. Все задания экзаменационной работы нацелены на решение практических задач и требуют от участника экзамена определенного словарного запаса и понимания грамматического строя русского языка.

Отмечается, что выпускники в целом успешно выполнены задания базового уровня. Однако больше всего сложностей вызвали задания, решение которых требует привлечения теоретических сведений: например, правописание "н" и "нн" в различных частях речи.

"Наибольшие трудности при понимании текста возникают у участников ЕГЭ при проведении смыслового анализа художественного и публицистического текстов, где основная мысль, позиция автора зачастую выражены неявно, трудно осознавались экзаменуемыми тексты, где была ирония, сарказм", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что более 20% экзаменуемых не работали на экзамене с черновиком, "что говорит о неумении редактировать собственные тексты и сказывается на качестве написания сочинения-рассуждения". В качестве аргументации своего мнения выпускники чаще всего использовали примеры из произведений, которые изучались по программе в 11 классе, самый низкий процент выбора примеров для аргументации – из произведений современной российской литературы (1%).

"В этом смысле для учителя-словесника актуальной остается задача организации систематического чтения школьников, пропаганда ценности семейного чтения. При этом особое внимание стоит обратить на то, что решение проблемы чтения, формирование мировоззренческих установок и обретение личностных смыслов возможны только усилиями всех учителей-предметников", — говорится в релизе.

Ежегодно ФИПИ проводит анализ кампании по предметам и публикует методические рекомендации для учителей. Краткий обзор этих рекомендаций, подготовленных руководителями федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ, помогут будущим выпускникам и их педагогам сориентироваться в том, какие задания и темы оказались наиболее сложными для участников ЕГЭ-2018, и на что стоит обратить внимание при подготовке к экзамену.