В горах Крыма выпал снег

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Небольшой снег выпал в горах Крыма, сообщает крымское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, в связи с прохождением холодного фронта Атлантического циклона в западных, центральных и восточных районах Крыма в последние дни прошли сильные дожди — 16-20 миллиметров, что составляет 50% месячной нормы.
"Усилился юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/сек. На отдельных реках северного предгорья и южного берега Крыма произошло повышение уровней воды в пределах 1-6 см. Ущерба отраслям экономики и населению сильные дожди и сильный ветер не причинили, так как не достигли критериев опасных явлений погоды", — говорится в сообщении.
В последующие дни и до конца месяца, по данным синоптиков, характер погоды улучшится: дожди прекратятся, дневные температуры воздуха повысятся до 20-25 градусов, ночные — до 8-13 градусов тепла.
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