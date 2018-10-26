В горах Крыма выпал снег

Сосны на горе Ай-Петри в Крыму. Архивное фото

Сосны на горе Ай-Петри в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Небольшой снег выпал в горах Крыма, сообщает крымское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На Ай-Петри (гора в составе массива Ай-Петринская яйла, относится к Ялтинскому региону – ред.) образовался снежный покров высотой 2 сантиметра", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в связи с прохождением холодного фронта Атлантического циклона в западных, центральных и восточных районах Крыма в последние дни прошли сильные дожди — 16-20 миллиметров, что составляет 50% месячной нормы.

"Усилился юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/сек. На отдельных реках северного предгорья и южного берега Крыма произошло повышение уровней воды в пределах 1-6 см. Ущерба отраслям экономики и населению сильные дожди и сильный ветер не причинили, так как не достигли критериев опасных явлений погоды", — говорится в сообщении.

В последующие дни и до конца месяца, по данным синоптиков, характер погоды улучшится: дожди прекратятся, дневные температуры воздуха повысятся до 20-25 градусов, ночные — до 8-13 градусов тепла.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>