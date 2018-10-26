МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Стену памяти жертвам репрессий откроют в Москве на бывшем спецобъекте НКВД СССР "Коммунарка" в субботу, 27 октября, сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"Двадцать седьмого октября в 12:00 состоится открытие Стены памяти на бывшем спецобъекте НКВД СССР "Коммунарка" — одном из пяти известных мест массовых захоронений расстрелянных в Москве", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после сооружения Стены памяти дети и внуки тысяч расстрелянных смогут прийти на место захоронения и положить цветы или поставить свечи рядом с именами своих близких, судьба которых была неизвестна в течение десятилетий.

В церемонии открытия памятника примут участие председатель СПЧ Михаил Федотов, настоятель Храма святых Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке иеромонах Ермоген, председатель правления Международного Мемориала Ян Рачинский, директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов и другие.

Памятник сооружен благодаря усилиям Международного Мемориала и прихода Храма святых Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке по благословению патриарха Кирилла. Работы по возведению монумента и благоустройству Аллеи памяти выполнены на средства Фонда памяти.