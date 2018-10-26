Минобрнауки обсуждает возможность продления "Проекта 5-100"

КАЛИНИНГРАД, 26 окт — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ обсуждает возможность продолжения действия "Проекта 5-100" или создания подобного проекта по повышению конкурентоспособности российских вузов в мире, сообщила журналистам заместитель ведомства Марина Боровская.
"Мы надеемся, что этот проект будет на следующих этапах, мы обсуждаем возможность его продолжения или создание нового проекта в этой части. Мы надеемся, что эта связка "университет-регион" будет активно действовать, а в национальных проектах она очевидна, в национальных проектах основной акцент сделан на связку университетов и тех регионов, которые их поддерживают, важна социально-экономическая инфраструктура", — сказала Боровская.
По ее словам, министерство ведет целый ряд проектов по выявлению конкурентоспособности для университетов, поскольку важно, чтобы университеты понимали необходимость высоких темпов развития и активности, чтобы российские вузы были конкурентными на международном рынке.
Одиннадцатое заседание Совета по повышению глобальной конкурентоспособности ведущих университетов России ("Проект 5-100") открылось в пятницу в Калининграде, в течение двух дней участникам предстоит сформировать для Минобрнауки рекомендации по продолжению господдержки, а для вузов — актуальные предложения по повышению конкурентоспособности.