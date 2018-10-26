Минобрнауки обсуждает возможность продления "Проекта 5-100"

КАЛИНИНГРАД, 26 окт — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ обсуждает возможность продолжения действия "Проекта 5-100" или создания подобного проекта по повышению конкурентоспособности российских вузов в мире, сообщила журналистам заместитель ведомства Марина Боровская.

Проект был создан в 2012 году во исполнение указа президента, предусматривающего повышение конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В качестве главного комплексного индикатора достижения конкурентоспособности рассматривается вхождение не менее пяти ведущих российских университетов в топ-100 мировых рейтингов к 2020 году.

"Мы надеемся, что этот проект будет на следующих этапах, мы обсуждаем возможность его продолжения или создание нового проекта в этой части. Мы надеемся, что эта связка "университет-регион" будет активно действовать, а в национальных проектах она очевидна, в национальных проектах основной акцент сделан на связку университетов и тех регионов, которые их поддерживают, важна социально-экономическая инфраструктура", — сказала Боровская.

По ее словам, министерство ведет целый ряд проектов по выявлению конкурентоспособности для университетов, поскольку важно, чтобы университеты понимали необходимость высоких темпов развития и активности, чтобы российские вузы были конкурентными на международном рынке.

"Проект топ-100 мы сейчас оцениваем уже на завершающей фазе, для нас важно увидеть, как вузы и внутри этого проекта чувствуют конкурентоспособность, и как другие вузы, которые не попали в эту группу, чувствуют свои успехи и удачи. Надеемся, что этот проект, как и другие, укрепит и усилит наше присутствие в мире, усилит наше присутствие внутри системы образования, позволит вузам иметь темп и динамику", — сказала замминистра.

Одиннадцатое заседание Совета по повышению глобальной конкурентоспособности ведущих университетов России ("Проект 5-100") открылось в пятницу в Калининграде, в течение двух дней участникам предстоит сформировать для Минобрнауки рекомендации по продолжению господдержки, а для вузов — актуальные предложения по повышению конкурентоспособности.