На Кубани работодатели и профсоюзы оказывают помощь пострадавшим при стихии

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края

МОСКВА, 26 Окт — РИА Новости. Работодатели и профсоюзы подключились к помощи пострадавшим в Краснодарском крае, сообщили представители профильных объединений на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Фёдор Прокопов рассказал о действиях на Кубани.

"В Краснодарском крае наше объединение работодателей сформировало штаб, этот штаб работает, налажено взаимодействие с районными администрациями, определён первоочередной список потребностей пострадавших людей (тёплая одежда, продукты питания, постельные принадлежности, питьевая вода), договорились о том, что объёмы поставки будут увязываться с потребностями пострадавших", — заявил он.

Он отметил, что закупка необходимого идёт, а выдача будет осуществляться в пунктах, открытых районными администрациями. Прокопов добавил, что в дальнейшем может быть расширен объём помощи. "Мы не ограничиваемся только срочными мерами поддержки", — заявил он.

Заместитель председателя Общероссийского союза "Федерация независимых Профсоюзов России" Нина Кузьмина также рассказала, что руководство Краснодарского краевого объединения организации профсоюзов также находится в пострадавших от чрезвычайной ситуации районах края. "В настоящее время оценивается ущерб, который нанесён инфраструктуре, социальным объектам и членам профсоюза. В дальнейшем будут определяться меры материальной поддержки членов профсоюзов и в принципе материальной поддержки граждан пострадавших районов, которая пойдёт несколькими потоками. В том числе и от руководства края, от объединения организации профсоюзов и от общероссийских профсоюзов", — заявила она.