После возобновления движения Туапсе – Адлер отправились первые поезда

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Четыре пассажирских поезда и один пригородный электропоезд отправлены после восстановления движения на участке Туапсе–Адлер, сообщили РЖД.

Поезда в Краснодарском крае были задержаны и отменены из-за серьезного наводнения в регионе. РЖД в пятницу сообщили о частичном восстановлении движения.

"После восстановления движения на участке Туапсе–Адлер отправлено четыре пассажирских поезда и запущен пригородный электропоезд", — говорится в сообщении РЖД в пятницу.

По состоянию на 11:30 мск со станции Туапсе отправлено в сторону Сочи и Адлера четыре пассажирских поезда: №104 Адлер – Москва прибыл в Адлер в 10:49; №680 Адлер – Владикавказ проследовал станцию Чемитоквадже в 11:21; №84 Адлер – Москва проследовал станцию Лазаревская в 11:13; №242 Адлер – Иркутск проследовал станцию Шепси в 11:21.

Кроме того, запущено движение пригородного электропоезда "Ласточка", курсирующего между станциями Туапсе и Имеретинский Курорт. Первый электропоезд из Туапсе отправился в 11:19.

В четверг в связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в городе Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. МЧС сообщает о шести погибших и одной пропавшей без вести. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.