В Москве планируют построить современный центр инновационной хирургии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Современный центр инновационной хирургии, который будет входить в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского, планируется построить в Москве, руководство страны уже одобрило план строительства, рассказал в интервью РИА Новости директор центра Амиран Ревишвили.

"Руководством страны одобрен план строительства нового восьмиэтажного здания с шестью, возможно восемью новыми операционными. Это будет самый современный центр инновационной хирургии", — сказал Ревишвили.

Он отметил, что это будет центр, где будут проводить диагностику и применять современные методы хирургического лечения с помощью катетерных технологий, эндовидеохирургию и экстракорпоральные методы лечения.