Спасатели на Кубани работают в авральном режиме, заявил Песков

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Спасательные службы на Кубани, где произошли подтопления, работают в авральном режиме, идет борьба со стихией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все спасательные службы, МЧС, другие службы работают в авральном режиме, вы это знаете, в режиме чрезвычайной ситуации. Но стихия, к сожалению, достаточно безжалостна. Пока продолжаются последствия вот этих аномальных осадков, идет борьба, но усилия чрезвычайно энергичные прикладываются", — сказал Песков.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, подтоплено 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.