Более 25 спектаклей показали детям в РДКБ Минздрава Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 26 окт — РИА Новости. Более 25 спектаклей показали с августа детям, проходящим лечение в Республиканской детской клинической больнице Минздрава Чувашии, в рамках федерального грантового проекта "Театр в палате", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Всероссийский грантовый конкурс молодежных проектов проводился Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) в пяти номинациях: "Художественное творчество", "Литература и история", "Архитектура, дизайн и урбанистика", "Театр и кино", "Музыка и хореография". Проект "Театр в палате" стал победителем в номинации "Театр и кино". На его реализацию направлено 500 тысяч рублей грантовых средств. Основная цель проекта — через спектакль и живое общение пациента с артистом или персонажем кукольного театра помочь ребенку в борьбе с недугом.

"Одним из важных преимуществ проекта "Театр в палате" является его практическая направленность. В отличие от взрослого, ребенку очень сложно с помощью слов описать свои эмоции, страхи и переживания, а игровая терапия становится эффективным видом психотерапевтической помощи. Этот метод должен привести к высоким результатам: он помогает маленькому пациенту вступить в диалог с персонажем — описать свои эмоции, рассказать о страхах и переживаниях", — процитировали в пресс-службе автора проекта, студентку второго курса Чувашского государственного института культуры и искусств Юлию Касаеву.

В пресс-службе добавили, что в спектаклях была задействована актерская труппа из 15 человек.

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