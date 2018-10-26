Более 25 спектаклей показали детям в РДКБ Минздрава Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 26 окт — РИА Новости. Более 25 спектаклей показали с августа детям, проходящим лечение в Республиканской детской клинической больнице Минздрава Чувашии, в рамках федерального грантового проекта "Театр в палате", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения региона.
"Одним из важных преимуществ проекта "Театр в палате" является его практическая направленность. В отличие от взрослого, ребенку очень сложно с помощью слов описать свои эмоции, страхи и переживания, а игровая терапия становится эффективным видом психотерапевтической помощи. Этот метод должен привести к высоким результатам: он помогает маленькому пациенту вступить в диалог с персонажем — описать свои эмоции, рассказать о страхах и переживаниях", — процитировали в пресс-службе автора проекта, студентку второго курса Чувашского государственного института культуры и искусств Юлию Касаеву.
В пресс-службе добавили, что в спектаклях была задействована актерская труппа из 15 человек.